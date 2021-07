Mercato Lazio, interesse del Genoa per Parolo: la situazione

Dopo l’addio alla Lazio, si aprono nuove piste di mercato per Marco Parolo: su di lui c’è l’interesse del Genoa

Marco Parolo ieri ha dato il suo addio alla Lazio dopo 7 anni con un emozionante post sui social. Il centrocampista lombardo, tuttavia, ha detto di non voler appendere gli scarpini al chiodo e, per questo, si aprono nuovi scenari di mercato per lui.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sul giocatore ci sarebbe l’interesse del Genoa. Il club ligure, dopo l’addio di Kevin Strootman, sta cercando un rimpiazzo affidabile e di esperienza e avrebbe individuato il prescelto nell’ormai ex numero 16 della Lazio.