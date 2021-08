Mercato Lazio, il Frosinone lavora per Tiago Casasola: i dettagli

Buone novità sul mercato in uscita in casa Lazio: il Frosinone avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Tiago Casasola

Proseguono i movimenti in usciti nel mercato della Lazio. Molti giocatori sono sul piede di partenza, come Joaquin Correa, mentre altri sono finiti nel mirino di altre società del nostro campionato, come Luiz Felipe.

Nelle ultime ore, però, anche qualche esubero potrebbe lasciare il club biancoceleste, come Tiago Casasola. Infatti, secondo quanto riportato da L’inchiesta, sul centrocampista argentino sarebbe piombato il Frosinone per rinforzare la mediana. L’affare non sembra semplice, visti i rapporti non buonissimi tra Lotito e il club ciociaro: tuttavia, la necessità di vendere da parte della Lazio potrebbe facilitare il passaggio del giocatore ex Salernitana in gialloblù.