Mercato Lazio, Fabiani CONFERMA Castellanos: «Ha fatto quello che mi aspettavo. E sul dualismo con Immobile...». Poi RASSICURA Isaksen

Mercato Lazio, Fabiani, DS del club biancoceleste, ha confermato il centravanti argentino per la prossima stagione

Nel corso dell’intervista a Radiosei, Fabiani ha parlato così di Castellanos, assolutamente incedibile nel prossimo calciomercato Lazio:

CASTELLANOS – «Mi aspettavo quello che ha fatto e non è poco. Le punte vanno viste aldilà dei gol. Non è facile per nessuno mettersi dietro giocatori come Immobile, un’icona. Quando è stato chiamato a svolgere il proprio lavoro lo ha fatto alla grande. Il primo anno poi è complicato, bisogna dare tempo a questi ragazzi. Isaksen? Il discorso è lo stesso del Taty. Lui è venuto e ha fatto delle partite importanti, ottenendo la convocazione in Nazionale».

LE DICHIARAZIONI DI FABIANI A RADIOSEI