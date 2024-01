Mercato Lazio, chieste informazioni per un centrocampista: l’idea arriva dalla Bundesliga

Mercato Lazio, Fabiani chiede informazioni per un centrocampista: l’ultima idea arriva dalla Bundesliga

La Lazio batte un colpo grosso sul campo con la vittoria nel derby di Coppa Italia e spera di batterne uno anche sul mercato. Il reparto attenzionato è sempre quello di centrocampo, tra uscite ed entrare è quello su cui si starebbe concentrando le maggiori attenzioni di Fabiani.

Il ds dei biancocelesti, come riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe chiesto informazioni per Florian Neuhaus. La mezzala del Borussia Monchengladbach piacerebbe anche al Napoli, ed è quindi possibile ne nasca un duello in questa finestra di gennaio.