Mercato Lazio, dubbi di Lotito su Reguilon: la situazione

Mercato Lazio, Lotito al momento non apre all’arrivo di Reguilon: dubbi sulla tenuta fisica del terzino e sul sovraffollamento in rosa

Dopo la splendida vittoria contro l’Inter di ieri sera all’Olimpico, in casa Lazio continua a tenere banco il mercato, in particolare quello relativo all’innesto di un nuovo terzino sinistro.

Come riferito da Il Messaggero, Sarri starebbe spingendo molto per ottenere Reguilon ma Lotito, nonostante la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e gran parte dell’ingaggio pagato dal Tottenham, frena su questa possibilità. Non convincono infatti le condizioni fisiche del terzino, attualmente infortunato, e il sovraffollamento in rosa: sono già 4 gli esterni bassi.