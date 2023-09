Mercato Lazio, clamorosa rivelazione di Bonucci: cosa ha detto sulla Juve

Mercato Lazio, arriva il clamoroso attacco di Leonardo Bonucci alla Juventus, sua ex squadra: le dichiarazioni del difensore

Leonardo Bonucci, accostato in estate anche al calciomercato Lazio, a Sportmediaset, ha così parlato della separazione dalla Juve, attaccando pubblicamente la società e Allegri. Questo un estratto dell’intervista completa che uscirà alle ore 13.

ALLEGRI E SEPARAZIONE – «Ho letto e sentito cose non vere dette dalla Juventus e dall’allenatore. E’ falso che a ottobre e a febbraio mi era stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto alla fine della stagione. Anzi, a fine maggio avevo dato la mia disponibilità per essere la quinta/sesta scelta in difesa, a fare la chioccia».

