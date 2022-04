Mercato Lazio, dalla Turchia sicuri: il Maiorca non riscatterà Muriqi

Mercato Lazio, dalla Turchia assicurano che il Maiorca non riscatterà Vedat Muriqi: il centravanti destinato a tornare a Formello

Potrebbe esserci una grana per il mercato in uscita della Lazio. Come riferisce Kosovan Football infatti, il Maiorca ha deciso di non riscattare Vedat Muriqi, trasferitosi in Spagna a gennaio.

Nonostante un ottimo inizio, l’attaccante non ha convinto la dirigenza ed è pronto a tornare a Formello. Ricordiamo che Muriqi ha con la Lazio un contratto fino al 2025 e l’opzione di acquisto del Maiorca scatta solo in caso di salvezza.