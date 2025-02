Criscitiello: «Mercato Lazio? Quello che ha fatto a gennaio va benissimo. Sul caso Olympia dico questo»

Le parole di Michele Criscitiello sul mercato della Lazio e sul caso Olympia. Ecco le sue dichiarazioni

A Radio Laziale è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che ha parlato del mercato di gennaio appena anche di quello della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni

PAROLE- «Lazio mercato transitorio, ha lavorato bene in estate e doveva fare di meno adesso. Quello che ha fatto a gennaio va benissimo. Secondo me Fabiani sta lavorando benissimo così come Baroni, soprattutto vedendo come si era partiti in estate. Olympia? La Folgore Caratese gioca in Serie D, siamo biancazzurri. L’aquila per me non può stare in una gabbia, e la domenica facciamo sempre degli eventi per un calcio più attrattivo. Per questo ho pensato di chiamare Juan Bernabé e di far volare Olympia, che per me è un simbolo stupendo e perché la Lazio ha una tifoseria straordinaria. Portare il simbolo della Lazio in Brianza può anche avvicinare i bambini alla Lazio, che è una squadra più lontana. Poi sulle polemiche politiche e su quelle legate al falconiere dico che il soggetto non è chi fa volare l’aquila, ma è l’aquila stessa. Se per una domenica tanti bambini possono vederla, e per me un animale così bello non può stare in gabbia, dare visibilità e risalto mi sembra giusto. Da parte mia c’è il massimo rispetto nei confronti di Olympia e soprattutto della Lazio, che ha una tifoserie spettacolare. Sarà un evento singolo, poi ne faremo altri ma senza Olympia »