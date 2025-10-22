Mercato Lazio, trattativa in salita: il club del calciatore rilancia! Sarri resta in attesa delle mosse finali

Mercato Lazio, il colpo si complica: il club del giocatore alza le pretese. Il tecnico biancoceleste Sarri attende sviluppi

Sarri sente l’urgenza di plasmare la Lazio secondo la propria idea di calcio, ma l’attuale organico resta distante da quell’identità. Il nodo principale riguarda la mezzala: i tanti infortuni hanno costretto il tecnico a richiamare in causa Toma Basic, rimasto ai margini per oltre un anno. Il croato ha risposto con serietà e buone prove, ma non può essere la soluzione definitiva.

Il centrocampo biancoceleste necessita di un interprete d’inserimento, capace di dare equilibrio e contribuire anche in zona gol. Belahyane non è un profilo naturale per quel ruolo, Vecino rientra da un lungo stop e resta un’incognita sul piano fisico, mentre Dele-Bashiru è ancora indisponibile. Nonostante la fiducia di Fabiani, appare complicato immaginare che Sarri possa trasformarlo in un “Loftus-Cheek alla sua maniera”.

Il tecnico continua a chiedere con forza un rinforzo in quella zona, e la società dovrà intervenire. In estate Giovanni Fabbian era stato seguito con attenzione, ma oggi il Bologna ne valuta il cartellino a cifre molto alte. Così, torna d’attualità un vecchio pallino di Sarri: Ivan Ilic, già richiesto nella sua prima esperienza alla Lazio e ora ai margini del progetto tecnico del Torino.

