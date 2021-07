Mercato Lazio: Brandt la prima scelta, ma ci sono altre due piste

Brandt è la prima scelta per la Lazio, ma il suo destino è legato a quello di Correa. Solo con la sua cessione, si potrà agire sul mercato

È Brandt la prima scelta della Lazio. Come ogni estate, però, la società deve fare i conti con gli incastri di mercato e l’indice di liquidità: per poter acquistare, serve vendere. Il sacrificabile numero resta sempre Correa: la sua cessione porterebbe un bel tesoretto nelle casse di Lotito che permetterebbe l’assalto al giocatore del Borussia Dortmund. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, per il tedesco servono almeno 25-30 milioni.

Restano, poi, le opzioni Orsolini e Sarabia. Il primo viene valutato 15 milioni dal Bologna, l’altro potrebbe rientrare sempre nell’affare che porterebbe il Tucu a Parigi. L’unica certezza è che alla Lazio servono due esterni d’attacco ed uno sarà – quasi sicuramente – Felipe Anderson.