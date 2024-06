Mercato Lazio, sono TRE le alternative a Cabal: i NOMI sul taccuino di Fabiani

Mercato Lazio, Fabiani vuole Cabal come terzino sinistro ma Fabiani tiene in caldo anche tre alternative: ecco i nomi sul taccuino

Come riportato dal Corriere dello Sport, se è vero che il primo obiettivo di Baroni nell’attuale calciomercato Lazio per il ruolo di terzino sinistro è Cabal del Verona, è altrettanto vero che per non farsi trovare impreparato Fabiani tiene in caldo anche tre importanti alternative.

I sono quelli di Doig del Sassuolo, valutato circa 6 milioni di euro più bonus, Obrador, ventenne del Real Madrid Castilla, ma anche Mitaj della Lokomotiv Mosca.