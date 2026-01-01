 Mercato Lazio, i biancocelesti risponde subito presente! Quel giocatore è sempre più vicino: intesa prevista per giugno!
Connect with us

Calciomercato

Mercato Lazio, i biancocelesti risponde subito presente! Quel giocatore è sempre più vicino: intesa prevista per giugno!

Published

2 ore ago

on

By

Fabiani
Fabiani

Mercato Lazio, Pedraza sempre più vicino: accordo in definizione per giugno, tutti i dettagli dell’operazione

La Lazio continua a muoversi sul mercato in entrata, concentrandosi in particolare sulla fascia sinistra. In uscita c’è Nuno Tavares, finito nel mirino dell’Arabia Saudita e soprattutto dell’Al Ittihad guidato da Conceição. Per sostituirlo, il profilo più caldo è quello di Alfonso Pedraza del Villarreal, individuato come il candidato ideale per rinforzare il reparto.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’accordo per portare Pedraza a Roma sarebbe vicino: il terzino potrebbe arrivare a parametro zero a giugno, una volta scaduto il suo contratto con il Villarreal. Al momento, però, appare complicato che il giocatore possa approdare in Italia già nel mercato di gennaio.

Le informazioni raccolte dalla nostra redazione confermano infatti che la Lazio non intende effettuare investimenti immediati, soprattutto dopo la recente cessione di Castellanos. Per questo motivo, il classe ’96 potrà essere accolto soltanto a fine stagione. Nel corso della settimana verranno preparati i documenti necessari per formalizzare l’intesa e mettere al sicuro l’operazione.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.