Mercato Lazio, i biancocelesti risponde subito presente! Quel giocatore è sempre più vicino: intesa prevista per giugno!

La Lazio continua a muoversi sul mercato in entrata, concentrandosi in particolare sulla fascia sinistra. In uscita c’è Nuno Tavares, finito nel mirino dell’Arabia Saudita e soprattutto dell’Al Ittihad guidato da Conceição. Per sostituirlo, il profilo più caldo è quello di Alfonso Pedraza del Villarreal, individuato come il candidato ideale per rinforzare il reparto.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’accordo per portare Pedraza a Roma sarebbe vicino: il terzino potrebbe arrivare a parametro zero a giugno, una volta scaduto il suo contratto con il Villarreal. Al momento, però, appare complicato che il giocatore possa approdare in Italia già nel mercato di gennaio.
Le informazioni raccolte dalla nostra redazione confermano infatti che la Lazio non intende effettuare investimenti immediati, soprattutto dopo la recente cessione di Castellanos. Per questo motivo, il classe ’96 potrà essere accolto soltanto a fine stagione. Nel corso della settimana verranno preparati i documenti necessari per formalizzare l’intesa e mettere al sicuro l’operazione.
