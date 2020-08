Mercato in uscita, Bastos ai saluti: c’è il Fenerbahce

L’asse col Fenerbahce è caldo, in uscita c’è un difensore mai entrato nelle grazie di Simone Inzaghi.

Quissanga Bastos è prossimo a concludere l’esperienza romana. Simone Inzaghi nelle ultime due stagioni non ha dato seguito alla fiducia nutrita nei confronti dell’angolano, così il difensore centrale è in procinto di accasarsi altrove e non rientra nel piano della società. Che lo ha proposto al Fenerbahce. I rapporti coi turchi sono buoni, è appena stato concluso l’affare Muriqi e al club di Istanbul il profilo di Bastos piace molto. Possibile che il difensore rientri nella trattativa per l’attaccante magari facendo abbassare il prezzo del nuovo ariete kosovaro, ma le due trattative dovrebbero procedere separatamente. Da Istanbul offrono 3 milioni, la Lazio ne chiede il doppio, la sensazione è che un accordo potrebbe trovarsi nel mezzo. C’è fermento in entrata, ma tra Bastos e Caicedo la Lazio pensa anche alle uscite.