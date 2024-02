Meluso su Zielinski: «Noi volevamo che rimanesse, ma è stato lui a preferire invece quel club»

Meluso, il dirigente del Napoli fa chiarezza riguardo il polacco che era stato accostato anche alla Lazio: le sue parole

Nel pre partita della gara contro il Genoa, ha parlato il dirigente del Napoli Meluso che ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo l’addio ormai imminente di Zielinski che piaceva alla Lazio, in direzione Inter

ZIELINSKI – Per quanto riguarda Zielinski non ci siamo rimasti male, fa parte di un percorso lavorativo. Piotr ha fatto le sue scelte, noi abbiamo fatto la nostra offerta ma lui ha guardato altrove. Il Napoli anche negli anni passati ha avuto giocatori in scadenza che hanno onorato il proprio contratto, come credo che farà Zielinski