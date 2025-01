Mellone Lazio: «Io Fagioli lo avrei preso di corsa, Guendouzi e Rovella non possono garantire sempre brillantezza»

Le parole di Angelo Mellone sul centrocampo della Lazio: «Guendouzi e Rovella non possono fare tutto da soli: io Fagioli…»

Angelo Mellone ha parlato ai microfoni di RadioSei del centrocampo della Lazio e dei possibili rinforzi che potrebbero arrivare nel mercato di gennaio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Guendouzi e Rovella che giocano sempre non possono garantire brillantezza, Tchaouna va aspettato. Noslin e Isaksen anche. Tavares non sta benissimo. Sono tutti stanchi e il fatto che hai dovuto richiamare Hysaj è un’indicazione chiara. Castrovilli, con tutto il bene per il ragazzo che è stato sfortunato, a cosa è servito? Io Fagioli me lo sarei preso di corsa. Anche Fazzini avrei preso con grande piacere e lo avrei già fatto arrivare a Formello, anche perché non mi sembra ci sia molta distanza sulla trattativa; è un profilo interessante e instradato sulla via di Rovella. Di Ibrahimovic ne parlano bene, se funziona è un acquisto temporaneo. Il reintegro di Hysaj e Basic ha fatto capire che è scattato l’allarme»