Maximiano Lazio: in arrivo la fumata bianca? Cifre e dettagli dell’affare

Dopo aver chiuso per Casale e Romagnoli, la Lazio ora vuole regalare due portieri a Sarri. Tutto fatto per Maximiano?

Definita l’operazione Romagnoli, la Lazio si è immediatamente immersa nella questione portieri. Ne servono almeno due dopo che hanno salutato Strakosha e Reina.

Luis Maximiano è salito in pole dopo che per vari motivi sono state abbandonate le piste per Carnesecchi e Vicario. Secondo La Gazzetta dello Sport la trattativa in dirittura d’arrivo. Maximiano arriverà in prestito per due milioni di euro con diritto di riscatto (ma da Granada insistono per l’obbligo) in una valutazione complessiva sugli otto milioni. Con la previsione del 20% da riconoscere al club spagnolo in caso di eventuale rivendita del portiere.