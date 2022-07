Maximiano Lazio, fissate le visite mediche: le cifre e i dettagli dell’affare

Maximiano sarà un nuovo giocatore della Lazio: ecco tutte le cifre e i dettagli dell’affare. Fissate le visite mediche

Luis Maximiano è pronto a sbarcare a Roma. Il blitz dell’agente di ieri pomeriggio ha – di fatto – chiuso l’affare: in questi minuti è stata trovata la quadra anche con il Granada che lascerà partire il portiere nelle prossime ore.

Come riporta Fabrizio Romano, l’estremo difensore si trasferirà all’ombra del Colosseo a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro più 500mila di bonus. Non sono state inserite clausole rescissorie e non sono previste percentuali da versare al Granada per una futura vendita. Maximiano si legherà ai colori biancocelesti fino al 2027. Le visite mediche sono fissate – molto probabilmente – per martedì insieme a quelle di Romagnoli.