Maximiano: «I tifosi sono molto passionali. Lavoro per essere sempre pronto»

Luis Maximiano ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel. Le parole del portiere.

LAZIO – «Noi come calciatori dobbiamo essere sempre pronti perché non sappiamo quando arriverà il nostro momento. Queste cose succedono in una carriera, io sono giovane e non mi era mai capitato però tutto mi fa crescere».

GRUPPO SQUADRA – «Nel calcio è molto importante vincere e per noi sono ancora di più importanti perché se dai fiducia ai giocatori siamo tutti pronti per aiutare la squadra. Stiamo bene insieme come squadra, è un gruppo che lavoro. C’è una stagione lunga da giocare e siamo contenti per i risultati».

SERIE A – «È un campionato molto competitivo, non si possono lasciare punti se si vuole rimanere in alto. Sono rimasti stupito dalla A ci sono 7-8 squadre in alto e in tutte le giornate cercano di fare punti».

TIFOSI LAZIO – «Sono molto passionali, si vive con grande intensità. Il calcio qui è una cosa meravigliosa per tutti e il derby è un’esperienza molto bello».

DERBY – «Pensavo e speravo che il derby fosse così, molto caldo».

CURVA NORD – «Bello andare sotto la Nord da vincitori perché tutti insieme siamo più forti».