Maxi Lopez Lazio, l’attaccante fu ad un passo dai biancocelesti: la folle ricostruzione

Maxi Lopez Lazio, l’ex attaccante di Serie A in passato è stato molto vicino a vestire la maglia biancoceleste. I dettagli

Questa mattina Gazzetta.it ha fornito una ricostruzione di una storia di calciomercato che ha visto protagonisti la Lazio e Maxi Lopez. Tutto parte da una vacanza a Roma nel gennaio del 2010, quando l’attaccante, allora 25enne, viene raggiunto da due van che lo prelevano e lo portano dal presidente Claudio Lotito.

Al suo arrivo, però, il patron biancoceleste è al telefono furibondo per le situazioni contrattuali di Ledesma e Pandev. Maxi Lopez attende dopo ben tre ore di attesa decide di andarsene, ma è proprio in quel momento che Lotito si rivolge a lui: «Mi hanno parlato molto molto bene di te, ti vorrei prendere per l’attacco del prossimo anno. Per me una parola è come una firma».

L’attaccante argentino, però, in quel momento è di proprietà del FK Mosca, ma in prestito al Gremio. Dunque, vola in Brasile per chiedere alla società di essere liberato e viene accontentato. Al suo ritorno in Italia, però, nessuno dalla Lazio si fa sentire e non firmerà mai quel contratto. Successivamente arriverà il Catania a tesserarlo. Una storia incredibile, quasi folle, che ha visto Maxi Lopez molto vicino a vestire i colori biancocelesti.