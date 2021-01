Mauro Mazza: «Riecco la squadra che ha battuto due volte la Juve. Sassuolo? Beh»

Mauro Mazza è intervenuto ai microfoni di Lazialità su Gold Tv nel corso della trasmissione condotta da Guido De Angelis. Ecco le parole del direttore

Mauro Mazza è intervenuto ai microfoni di Lazialità su Gold Tv nel corso della trasmissione condotta da Guido De Angelis. Ecco le parole del direttore.

«La Lazio ha fatto un gran derby, ora ha l’opportunità di dimostrare che non sia stata una rondine che non fa primavera, deve dare continuità con Parma e Sassuolo. Sono abbastanza convinto che domenica possano arrivare i tre punti, nonostante quella di De Zerbi sia un’ottima squadra. La miglior partita? Ho rivisto la Lazio che lo scorso anno ha vinto due volte con la Juventus in una settimana, prima 3-1 in campionato e poi in Supercoppa, dominando la partita sotto il profilo del gioco e delle superiorità territoriale».