Gol Acerbi, pure Turone dice la sua «Errore inconcepibile»

Non si placano le stucchevoli polemiche sul gol di Acerbi con lo Spezia: arrivano anche le parole dell’ex Roma Turone

Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Il Diabolico e il Divino“, Maurizio Turone ha detto la sua sul gol di Acerbi in Spezia-Lazio. Un intervento che fa certamente sorridere:

«Se mi stupisco ancora che vengano commessi questi errori? Si, non riesco a spiegarmelo ed è inconcepibile nel 2022. Era così anche tanti anni fa, ma con la tecnologia questi errori non dovrebbero esserci. Se il Var deve continuare deve essere controllato da ex calciatori. Noi siamo gli unici a sapere quello che succede in campo e in grado di valutare i contatti o le situazioni».