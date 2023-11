Sarri e le parole sul futuro, Lotito infastidito da una cosa. La verità è che…

Maurizio Sarri, nella conferenza di ieri alla vigilia del Feyenoord, è stato chiaro sul proprio futuro: Lotito infastidito da una cosa

Maurizio Sarri, nella conferenza di ieri alla vigilia della gara odierna contro il Feyenoord, ha ribadito la volontà netta di rimanere alla Lazio, squadra con la quale vorrebbe chiudere la propria carriera.

In realtà, spiega Il Messaggero, le riflessioni personali esistono ma sono rimandate a giugno. La società gli aveva chiesto una presa di posizione forte dopo le nuove offerte dall’Arabia Saudita e le voci sul futuro incerto. In questo momento così delicato i pensieri di Sarri non possono e non devono destabilizzare ulteriormente l’ambiente né creare ulteriori frizioni con Lotito, infastidito dai rumors. Il Comandante, in pratica, non deve delegittimarsi da solo mostrandosi saldo al timone agli occhi dello spogliatoio.