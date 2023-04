Sarri a Sky: «Secondo posto? Sono scaramantico, la strada è lunga»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky nel post-partita della gara vinta contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri è stato intervistato da Sky al termine di Spezia-Lazio. Le sue dichiarazioni:

GOL FELIPE ANDERSON – «E’ un gol bellissimo, ma ad un certo punto mi sono anche preoccupato. Eravamo in 7 lì davanti e nessuno andava a concludere, poi per fortuna lo abbiamo fatto. Sono molto contento anche io per il gol di Marcos Antonio, un palleggiatore di grandissimo livello. Sto facendo fatica a inserirlo nel nostro centrocampo che ha caratteristiche molto offensive e ha bisogno di fisicità. Ma se qualcuno viene a vedere i nostri allenamenti vedrebbe che il palleggio di Marcos Antonio nello stretto è uno spettacolo».

SPEZIA – «Ambiente complicato, dimensione del campo particolare e una squadra aggressiva. Cose abbastanza prevedibili, ma nonostante questo ci hanno messo in difficoltà. Poi l’abbiamo ripresa in mano con il palleggio».

SODDISFAZIONE – «Siamo soddisfatti per l’evoluzione positiva della squadra. Ma tra la soddisfazione e l’appagamento c’è differenza. Ci sono ancora 27 punti in palio pensare che sia facile arrivare al traguardo è sbagliato. Bisogna rimanere belli concentrati e soddisfatti dell’evoluzione positiva, ma l’appagamento arriva soltanto con il raggiungimento dell’obiettivo».

MATURITA’ – «L’obiettivo di diventare meno presuntuosi e superficiali ce lo siamo posti da tempo. La capacità di stare sul pezzo nei momenti di difficoltà è cresciuta notevolmente. Però nei primi 8 minuti la paura di aver preso la partita sotto gamba ce l’ho avuta».

SECONDO POSTO – «Tutti si dimenticano che io ho fatto anche 7 promozioni nelle categorie inferiori. Non sempre la dimensione mediatica dell’evento corrisponde alla soddisfazione interna. Poi essendo nato a Napoli un po’ di scaramanzia mi è rimasta quindi la risposta a questa domanda (soddisfazione del secondo posto) non la do, in caso la darò».

DIVERTIMENTO – «Non so cosa sia possibile, so che sono tornato a divertirmi durante l’allenamento in settimanA. significa squadra sta facendo bene anche durante gli allenamenti ho visto cambio di mentalità notevole. Se sono tornato a divertirmi evidentemente lo sto trasmettendo ai giocatori. Se guardiamo la classifica di 9 partite fa è una classifica totalmente diversa. Questo ci fa capire che con 27 punti a disposizione quanto può ancora cambiare».