Sarri a DAZN: «Vinta una partita difficile, Immobile animale da gol»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato la vittoria dei biancocelesti sul campo della Salernitana: le sue parole

Maurizio Sarri è intervenuto a DAZN al termine di Salernitana-Lazio. Le sue parole:

«La partita l’abbiamo fatta sempre noi, all’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare e ne siamo venuti a capo. Se facciamo un’eccezione per il Napoli, tutte le squadre hanno lasciato punti. Noi siamo arrivati nel peggior momento possibile, loro col cambio di allenatore. Siamo riusciti a fare tre punti e siamo soddisfatti. Ciro oggi ha fatto doppietta perchè giovedì ha fatto gol, gli attaccanti sono animali da gol. Ora si è sbloccato, oltre alla rete ha fatto una buona partita. I due rigori, perchè erano due che ha sbagliato Luis Alberto non credo avranno ripercussioni, ci si farà una risata sopra visto che non hanno inciso sul risultato. La sensazione già nei giorni scorsi era che Immobile stava crescendo anche nella condizione fisica, la partita di giovedì lo ha aiutato. Ora lo dobbiamo gestire per non riperderlo, se ci riusciremo potrà fare un finale di stagione di alto livello».