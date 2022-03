Sarri: «Non capisco la polemica nei confronti di Acerbi»

Maurizio Sarri ha parlato anche di Francesco Acerbi nella conferenza di vigilia del Derby: le sue parole sul difensore

Durante la conferenza stampa pre-derby, Maurizio Sarri ha parlato anche della situazione legata a Francesco Acerbi, in rotta coi tifosi da qualche mese:

«Faccio fatica a capire la polemica nei confronti di Acerbi. Un gesto non può incrinare la considerazione di un ragazzo esemplare. Lui sta dando tutti sia in allenamento che in partita, spero che i tifosi lo capiscano e possano aiutarlo».