Mauri: «Lazio, ai nuovi acquisti serve tempo. Mi ricordo Klose…»

Stefano Mauri ha parlato dei nuovi acquisti in casa Lazio: l’ex capitano ha riportato alla luce l’esempio di Klose e Cissè

Non bisogna mettere fretta ai nuovi acquisti. Parola di Stefano Mauri, ex capitano della Lazio che predica calma. «Niente giudizi affrettati», ha dichiarato ai microfoni di RadioSei. E’ ancora presto per sparare sentenze nei confronti di Vavro & Co., ecco le sue parole: «Per valutare un nuovo acquisto serve un periodo medio-lungo. Ma ci sono tante variabili da considerare, conoscere o meno la lingua conta tanto ad esempio. Mi ricordo i commenti su Lulic, si diceva che non sapesse giocare a calcio. Poi è diventato un giocatore fondamentale per la Lazio. Serve tempo. Quando sono arrivati Klose e Cissè le persone parlavano solo di Cissè, anche se Klose era Klose. La gente non conosce i giocatori che arrivano dal campionato estero, quindi è impossibile giudicarli ancora. Soprattutto quando arrivano dall’estero è molto più difficile. Anche Nani, pur con la sua esperienza, ha fatto male a Roma. Non si può giudicare un acquisto finché non lo si vede concretamente all’interno dei meccanismi della squadra». Una battuta infine anche sull’Atalanta. La Dea è il prossimo avversario dei biancocelesti in campionato, domenica sarà ospite allo stadio Olimpico: «Gasperini mi piace molto. Ogni pedina dei nerazzurri segue a uomo il suo avversario, questo perché stanno bene fisicamente e fanno tantissimi sacrifici durante l’allenamento. Fino a quando i risultati arrivano allora il gruppo non cede, ma con qualche stop di troppo può insorgere fatica e scoraggiamento».