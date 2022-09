Marani: «Sarri ha modellato il mercato, sul turnover...»

Matteo Marani, noto giornalista, ha parlato dell’incidenza di Sarri sul mercato estivo della Lazio e del turnover applicato dal tecnico

Ospite a Sky, Matteo Marani ha parlato così di Maurizio Sarri:

«Sarri non ha fatto un grande turnover all’inizio, lo ha anche spiegato. Ultimamente con la Coppa ha accelerato inserendo alcuni calciatori come Vecino. Sarri è molto contento del mercato, è passato dalla situazione Muriqi alla situazione Cancellieri. Sarri quest’ultimo lo ha voluto, come Romagnoli in difesa che ha le giuste caratteristiche. Il mercato è stato valido anche e soprattutto per la mano di Sarri».