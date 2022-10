Cancellieri: «Vogliamo riscattare l’andata, tifosi fondamentali»

Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre-partita della gara di Europa League contro il Midtjylland

Intervenuto a Lazio Style Channel, Matteo Cancellieri ha parlato nel pre-partita di Lazio-Midtjylland:

«Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, sarà una motivazione in più. Teniamo tanto a questa competizione e vogliamo dimostrarlo. Voglio aiutare la squadra ed essere sempre presente in ogni fase, in settimana lavoriamo bene. Il sostegno dei tifosi è fondamentale, ci dà una carica in più che ci trascina in ogni partita».

CANCELLIERI A SKY

«Sicuramente l’emozione è tanta, è la prima da titolare. Bisogna però trasformare l’emozione in rabbia positiva per portare a casa un risultato fondamentale. Giocherò davanti oggi, mi trovo bene perchè ho la completa fiducia del mister. Il ruolo di punta lo sto imparando ultimamente ma per tutto quello che serve alla squadra io ci sono. Dopo la sconfitta dell’andata è nato qualcosa in tutti noi, abbiamo reagito e ora vogliamo sistemare la situazione».