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Matri sulla Lazio: «Mi piacerebbe vedere in panchina Pisacane! Ma c’è anche Palladino»

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5 ore ago

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Alessandro Matri
Db Ospitaletto (Bs) 07/09/2019 - amichevole / Brescia-Frosinone / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Alessandro Matri

Alessandro Matri, ex giocatore di Lazio e Juventus tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro della panchina dei biancocelesti

Alessandro Matri dagli studi di DAZN si è espresso sul possibile successore di Maurizio Sarri, il cui futuro sembra essere delineato e legato all’Atalanta. I bergamaschi stanno facendo sul serio per trovare l’accordo con il tecnico dei biancocelesti. L’ex attaccante della Lazio si è espresso sul futuro della panchina dei biancocelesti e su chi potrebbe sostituire il Comandante. Le sue parole:

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«Lazio di rifondazione totale? Eh sì, totale, sulla panchina, se n’è parlato prima con Pisacane, mi affascinerebbe Palladino a me, è un allenatore che comunque ha dimostrato. Anche lui ha avuto quest’anno è subentrato a Juric, ha fatto bene. La panchina della Lazio non è semplice dal punto di vista della gestione del mercato e di tutto».

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