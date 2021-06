Matri, ladri a casa dei genitori: «Rubata una cosa a cui sono legato»

Brutta disavventura per Alessandro Matri: ladri a casa dei genitori del dirigente della Lazio. Ecco che cosa è successo

Brutta disavventura per Alessandro Matri. Infatti i genitori sono stati derubati all’interno della loro abitazione. A raccontare il tutto è stato lo stesso dirigente della Lazio con una storia Instagram, spiegando come sia stato rubato qualcosa a cui è molto legato.

«Caro ladro che oggi sei entrato a casa dei miei genitori. Tra le cose che ti sei preso, ce n’è una che per me ha un grande valore affettivo: la maglietta del Milan con cui ho esordito in A», queste le parole dell’ex attaccante, che chiede anche di poterla riavere.