Materazzi ne è sicuro: «Sarà un calciomercato ricco, e vi dico come si muoverà la Lazio»

Ai microfoni di Notizie. com ha parlato Marco Materazzi, il quale in prossimità della sessione estiva di calciomercato che inizierà il 1°Luglio rilascia queste parole, soffermandosi sulla Lazio

CALCIOMERCATO – Mercato povero e a prezzi ribassati? Mah io non sono d’accordo, almeno non ho questa visione ma tutt’altra e la mia è più di una semplice speranza, anche perché ci sono squadre come Atalanta, Fiorentina, la stessa Lazio o la Roma per non parlare delle altre che devono ampliare la loro rosa per fare bene le coppe non solo in campionato, quindi per me sarà un mercato ricco, nel senso che ci saranno giocatori che verranno e formazioni che cambieranno di parecchio…