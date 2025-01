Massimo Perrone Lazio: «Perchè Lotito vuole spendere meno del Como?»

Le parole di Massimo Perrone, giornalista del Corriere della Sera, sul calciomercato della Lazio e le scelte di Lotito

Massimo Perrone, giornalista del Corriere della Sera, ha analizzato la partita di venerdì Lazio Como sotto la chiave del calciomercato: mentre i lariani sono molto attivi per rinforzare la rosa, Lotito al momento gioca al risparmio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio è quarta in classifica, il Como è in piena lotta per non retrocedere. Venerdì sera Fabregas aveva 13 giocatori in panchina; Baroni solo 8, tra cui 2 portieri, 2 (ex) fuori rosa, il lungodegente Noslin e il mistero Castrovilli. Il Como ha fatto esordire Butez e Diao, entrambi molto utili all’Olimpico, appena arrivati nel mercato invernale e costati complessivamente 14 milioni; ne sta spendendo altri 16-17 per Caqueret, acquisto-record nella sua storia; e ne ha pronti una decina per Fresneda.

Lotito ha lasciato andare Folorunsho alla Fiorentina (non sia mai dover trattare con De Laurentiis), temporeggia per Fazzini, dichiara che non vuole fare collezione di figurine. E intanto, in campo, i poveri Rovella e Guendouzi boccheggiano: il primo ha giocato 24 partite su 27 e 1.822 minuti complessivi, già 200 in più di tutta la scorsa stagione!, il francese è a quota 25 con 2.059 minuti in campo. E Rovella mostra la fatica anche contando le ammonizioni: tra quelle «calcolate» e altre sciocche è già a quota 9, record negativo del campionato, alla prossima scatterà la seconda squalifica. Baroni è abituato a lavorare con quello che gli mettono a disposizione, l’anno scorso ripartì proprio da gennaio con un Verona rivoluzionato e terzultimo per conquistare una strepitosa salvezza. La sua Lazio ha bisogno di un minimo di prudenza in più (un miracolo che il Como, trovando praterie, non fosse già avanti 2-0 dopo 20’ come la Roma nel derby) ma non certo di rivoluzioni.

Lotito i conti li sa fare, e i bilanci li ha spesso in attivo: l’ultimo anche grazie ai milioni, una sessantina di soli premi, arrivati dalla Champions 2023-24. Prendere un paio di buoni rinforzi a gennaio (Fazzini, l’altro Ibrahimovic o magari un colpo a sorpresa di Fabiani) potrebbe rivelarsi un ottimo investimento nella corsa alla coppa più prestigiosa, in un momento in cui la Lazio sta pericolosamente rallentando».