Oddo sicuro: «Sarri deve avere la rosa pronta dall’inizio del ritiro»

Massimo Oddo, ex Lazio, ha analizzato il lavoro di Sarri proiettandosi anche verso la prossima stagione: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Massimo Oddo ha dichiarato:

«ll lavoro di Sarri è sotto gli occhi di tutti. È un grande allenatore e la Lazio ha scelto l’uomo giusto per il proprio presente e il proprio futuro. L’unica condizione affinché Maurizio possa svolgere al meglio il suo lavoro è avere una rosa adeguata a sua completa e totale disposizione, se possibile fin dai primi giorni del ritiro. Questo è un problema, anzi il problema di ogni tecnico e di ogni società. Quella laziale deve lavorare in tal senso per accontentarlo e permettergli di portare avanti il progetto dal primo giorno del raduno estivo. Io ancora al Padova? Non so niente per ora. Devo parlare con la dirigenza che non ho ancora sentito essendo finiti da poco i play off, quando capiterà capiremo bene piani e programmi per proseguire insieme».