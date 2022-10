Marusic: «Spero possa essere il momento di Romero e Cancellieri»

Adam Marusic ha rilasciato una lunga intervista per i microfoni di Lazio Style Radio, parlando di alcuni compagni

Nel giorno del suo compleanno, Adam Marusic si è lasciato intervistare dai microfoni di Lazio Style Radio. Tra i tanti temi toccati, c’è anche l’infortunio di Immobile e una speranza per il futuro:

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE

IMMOBILE – «Speriamo che Ciro torni presto, perché è importante per noi. Se si fa male qualcuno arriva il momento per qualcun altro. Spero possa essere il momento per dei ragazzi giovani e bravi come Romero e Cancellieri».