Marusic a LSC: le parole del biancoceleste nel pre partita

A pochi minuti dalla partita esterna della Lazio contro il Viktoria Plzen ha parlato Marusic, il quale sapendo perfettamente l’importanza della sfida di questa sera, rilascia a caldo queste sue considerazioni indicando la via per la vittoria finale

PAROLE – Sono una squadra tosta che gioca bene in casa. Dobbiamo lottare su ogni pallone, stare concentrati, giocare come fosse una sola gara. Arriviamo a questa gara dopo esserci allenati, preparandola bene e ogni giocatore che è oggi in campo deve dare il massimo per portare a casa il risultato.

Ho solo preso una gran botta col Milan, non ho avuto niente di grave. Oggi gioco dal primo minuto e spero di fare una grande gara