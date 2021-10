Marusic: «Davvero un bel compleanno» – FOTO

Adam Marusic ha voluto festeggiare il suo compleanno ricordando la vittoria di ieri sull’Inter: il suo post

Una giornata speciale quella di oggi per Adam Marusic. Infatti, come ha ricordato anche la stessa Lazio, in data odierna il terzino compie gli anni. E ha voluto festeggiare ricordando la bella vittoria di ieri.

«Non c’è modo migliore per festeggiare il mio compleanno! Grazie a tutti per gli auguri! Forza Lazio», questo quanto scritto dal giocatore dei biancocelesti.

Buona la prestazione di Marusic ieri, decisivo soprattutto le secondo tempo quando è stato dirottato sulla fascia sinistra per far spazio a Lazzari.