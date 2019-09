Marusic chiede spazio, ballottaggio aperto con Lazzari

Marusic, dopo l’ottima prestazione contro il Parma, vuole riconfermarsi: contro il Genoa si candida per una maglia da titolare

Nessuno è imprescindibile, non esistono titolari. Inzaghi è stato chiaro, nel discorso fatto ieri alla squadra (QUI il messaggio), il tecnico vuole rimettere tutti in riga. Chi può approfittare di questa situazione è Adam Marusic che contro il Genoa potrebbe scendere in campo dall’inizio al posto di Lazzari.

Marusic, con l’arrivo in biancoceleste di Lazzari, era stato messo in secondo piano. Considerato da tutti un’alternativa all’ex Spal, non ha mai mollato. Ha lavorato sempre con grande sacrificio e determinazione, adesso è pronto a superare nelle gerarchie il suo compagno di reparto.

Come riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, complice anche i due turni di stop che Marusic dovrà scontare in Europa League, dopo l’esordio e il gol contro il Parma di domenica scorsa, Adam domani potrebbe avere una nuova chance di partire dall’inizio.