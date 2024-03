Marusic a LSC: «Tudor? Con lui ho parlato molto ed ecco cosa vuole da me»

Marusic, il montenegrino match winner con la Juve commenta la vittoria con i bianconeri rilasciando queste dichiarazioni

Ai microfoni di LSC è intervenuto il protagonista assoluto di Lazio-Juve ovvero Marusic, colui che ha deciso la supersfida dell’Olimpico. Il montenegrino ha rilasciato a caldo queste sue considerazioni

PAROLE – E’ passato tanto tempo, sono molto felice per la vittoria, come gruppo abbiamo giocato bene dal primo minuto. Avevamo voglia di vincere, ho fatto gol ma il merito è di tutta la squadra. Avevo avuto un’altra occasione, abbiamo cambiato modulo e nuovo allenatore. Sono tre giorni che sto lavorando con lui, ho parlato con lui tanto, mi ha detto cosa vuole, sono contento per il gol. Tudor penso che voglia che siamo più aggressivi sulla palla, dobbiamo solo giocare e fare quello che lui vuole.

I nostri tifosi hanno visto che abbiamo giocato bene, li voglio ringraziare perché son venuti. Voglio dedicare il gol alla mia famiglia, è per loro questo gol. Abbiamo la Coppa Italia tra tre giorni, c’è il derby e altre partite, dobbiamo recuperare, la vittoria ci dà fiducia ma dobbiamo continuare a lavorare. Sono dieci giorni che siamo con il mister