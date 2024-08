Martorelli BACCHETTA la Lazio: «Poteva fare DI PIU' sul mercato. Ma adesso...»

Il procuratore Giocondo Martorelli bacchetta la Lazio e analizza le mosse del calciomercato dei biancocelesti fin qui: le dichiarazioni

Il calciomercato Lazio è al lavoro per piazzare gli ultimi colpi di questa sessione estiva prima del gong di fine mese. Eppure c’è chi, come Giocondo Martorelli, non è pienamente convinto delle mosse fin qui effettuate dai biancocelesti. Ne ha parlato ai microfoni di Tmw.

LE PAROLE – «Mercato? Tutte si sono mosse con la legittima possibilità di migliorarsi. Forse Torino e Lazio potevano fare qualcosa di più, ma c’è ancora tempo» ha dichiarato il noto procuratore sportivo.