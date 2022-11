Martinez: «Contro la Croazia non possiamo fallire, vogliamo vincere»

Martinez ha parlato alla vigilia della sfida decisiva contro la Croazia in conferenza stampa presentando il match

Alla vigilia della partita contro la Croazia, in conferenza stampa ha parlato il ct del Belgio Martinez il quale ha presentato il match decisivo per la qualificazione.

VINCERE – «I miei giocatori contro il Marocco hanno fatto una buona prestazione, anche se non siamo al punto ideale. Siamo venuti qui per competere contro le migliori squadre del mondo e dobbiamo essere pronti a competere.

«Abbiamo molte responsabilità. Non possiamo perdere. Vogliamo essere qui per vincere e per domani non ci sono dubbi: se non vinciamo siamo fuori»