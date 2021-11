Mancano due giorni alla sfida tra la Lazio e il Marsiglia valida per la quarta giornata di Europa League, ecco come Sarri sta preparando la sfida

Due giorni poi si torna in campo. La Lazio di Sarri sfiderà il Marsiglia nella quarta giornata di Europa League. I dubbi maggiori per Sarri sono a a centrocampo. Cataldi, una prestazione dopo l’altra, ha scalzato Leiva dalla regia. Le gerarchie sembrano capovolte.

Da capire se verrà data continuità al terzetto con il classe 1994 insieme a Milinkovic e Luis Alberto, o se potranno ritrovare spazio l’ex Liverpool e Basic, in panchina nelle ultime tre partite. In difesa tornerà Lazzari a destra, a sinistra è in vantaggio Marusic su Hysaj, oggi riprovato sulla fascia opposta. Al centro possibile conferma per la coppia titolare Luiz Felipe-Acerbi, la gara complicata limiterà le rotazioni. In porta Strakosha, è lui il numero uno in Europa. Si è riscattato contro Lokomotiv e Marsiglia (andata) dopo il pasticcio con il Galatasaray.