Marotta parla del futuro di Simone Inzaghi

Il direttore sportivo nerazzurro mette a tacere le voci sul futuro dell’ex allenatore della Lazio.

Parole di supporto quelle di Beppe Marotta, alla vigilia della sfida tra Porto ed Inter. Il Direttore sportivo si è espresso ai microfoni di Mediaset, mettendo a tacere le voci sul possibile futuro incerto di Simone Inzaghi in caso di sconfitta in Champions League.

LE PAROLE- «Gara decisiva per Inzaghi? Assolutamente no, non si può mettere in discussione il lavoro di un allenatore per una partita. Inzaghi sta lavorando bene e con professionalità»