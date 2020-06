Marocchi elogia la Lazio: «Ha il centrocampo più forte del campionato»

Marocchi, ex giocatore e oggi commentatore sportivo, ha elogiato Inzaghi per il lavoro fatto al timone della Lazio

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista ed oggi commentatore del salotto sportivo di Sky, ha elogiato il lavoro fatto da Inzaghi con la Lazio e commentato la lotta scudetto. Ecco le sue parole per Il Resto del Carlino: «Il progetto di Inzaghi è più facile da applicare: anche se cambiano gli uomini, la strategia resta la stessa. E poi la Lazio ha il centrocampo più forte e più tecnico del campionato. Quando mancheranno le energie, per le tante partite ravvicinate, la qualità di Milinkovic Savic e Luis Alberto avrà un peso decisivo».

«Juventus? Il nuovo calendario le ha messo in fila gli obiettivi: prima la Coppa Italia, poi il campionato e infine la Champions. Sarà un vantaggio soltanto se la Juve partirà bene, vincendo la Coppa Italia»