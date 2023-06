Mario Gila sull’Europeo: «Non vedo l’ora che questo cominci…». Le parole del difensore sui social

La Spagna U21 si prepara a scendere in campo per disputare l’Europeo di categoria. Tra i convocati c’è anche Mario Gila. Il difensore della Lazio non vede l’ora che la competizione inizi. Sui social ha voluto condividere la sua emozione. Il post:

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL POST