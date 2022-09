Sconcerti: «Immobile non è un centravanti classico, in Nazionale...»

Mario Sconcerti, famoso giornalista, ha analizzato le caratteristiche di Ciro Immobile: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così di Ciro Immobile:

«Immobile ha un gioco molto particolare, non è il centravanti classico e in Nazionale gli si chiede questo ma non è il suo ruolo. Lui deve essere libero, di giocatori che sanno dove vuole il pallone. In Nazionale è un’occasione persa, anche per noi».