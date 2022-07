Sconcerti: «Arbitri? Indispensabili per il calcio, però...»

Mario Sconcerti, noto opinionista, ha parlato della possibilità che agli arbitri parlino in tv a partire dalla prossima stagione

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così degli arbitri:

«Sono una parte indispensabile per il calcio, qualunque qualcosa si faccia per convincere la gente della giustizia arbitrale è impossibile arrivarci. la gente vuole arbitri che la pensano come loro. E’ impossibile rendere popolari gli arbitri. I malati siamo noi, non gli arbitri».