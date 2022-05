Marino saluta il Piacenza e torna alla Lazio: il messaggio social – FOTO

Dopo il messaggio di Armini anche Marino saluta il Piacenza ed è pronto a tornare alla Lazio: ecco il post del giocatore

Dopo Nicolò Armini è arrivato anche il messaggio di addio di Andrea Marino, centrocampista del Piacenza in prestito dalla Lazio.

Conclusa l’esperienza in Serie C, l’ex centrocampista della Lazio Primavera è pronto a tornare a Roma per decidere il futuro. Nel frattempo, il classe ’01 ha condiviso alcune foto di squadra su Instagram, per poi aggiungere: «Piacenza nel cuore. GRAZIE».