MARIENFELD DAY 5 – Lazio, pomeriggio ai go-kart: Ciro Immobile il vincitore! – FOTO & VIDEO

Questo pomeriggio la squadra non è scesa in campo a Marienfeld, bensì sulla pista di go-kart: Ciro Immobile è stato il vincitore

Marienfeld / Dopo l’amichevole di questa mattina, la Lazio ha avuto ha disposizione il pomeriggio libero per staccare la spina e tornare a sfidarsi. Non sul campo di calcio, bensì sulla pista di go-kart. Come di consueto, infatti, la squadra si è recata all’autodromo di Harsewinkel, a circa cinque chilometri dall’hotel Klosterpforte. Ciro Immobile è stato il vincitore della gara, mentre si è piazzato al secondo posto Marco Parolo. Buone performance anche per il club manager Peruzzi ed il vice allenatore Farris. Simone Inzaghi, infine, non ha preso parte alla sfida, bensì ha fatto il tifo dalla tribuna. Di seguito, foto e video pubblicati sui profili social del club: