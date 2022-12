Marcos Antonio pronto al rilancio: Sarri può contare sul brasiliano

Marcos Antonio è pronto a rilanciarsi nel 2023: ora Sarri può contare sul centrocampista brasiliano

Marcos Antonio è pronto al rilancio. Il brasiliano è stato uno degli elementi che si è messo maggiormente in luce durante la sosta invernale: prima nel corso degli allenamenti a Formello, e poi nelle amichevoli. In queste uscite sono arrivati segnali importanti e che possono costituire la base di partenza per tentare la risalita.

Come ricorda Il Corriere dello Sport da agosto a novembre ha avuto pochissimo spazio. Ma non ha mai pensato di abbandonare Roma. Sa di avere i mezzi per convincere Sarri ad affidargli le chiavi del centrocampo. Non in contrapposizione a Cataldi, ma in aggiunta a lui. La stagione è lunga, si ripartirà a mille all’ora, con tanti impegni ravvicinati, ci sarà bisogno di tutti. E Marcos vuole fare la sua parte.