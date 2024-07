Marcos Antonio LASCIA la Lazio, il brasiliano è ARRIVATO in Patria. Le prime PAROLE sull’avventura al San Paolo – VIDEO

Marcos Antonio lascia la Lazio: il giocatore brasiliano è arrivato in Patria nella notte. Le sue prime parole dopo il ritorno

Marcos Antonio è l’ultimo nome piazzato in uscita dal calciomercato Lazio, visto che non c’era più la volontà di puntare su di lui per il centrocampo del futuro.

🇾🇪🚨 EXCLUSIVO: Com poucas palavras ao @arqtricolor, Marcos Antônio desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O atleta deu risadas quando perguntei se era torcedor são-paulino, disse que está feliz e bem para jogar pelo São Paulo. O novo reforço deve ser oficializado… pic.twitter.com/Q7aPYB9NzN — Felipe Oliveira (@feoliveira_pro) July 21, 2024

Nella notte il brasiliano è tornato in Patria, dove è stato accolto anche da alcuni giornalisti presenti. Il calciatore, ormai ex biancoceleste, si è detto felice e pronto di cominciare la sua nuova avventura con il San Paolo.